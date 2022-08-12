В США заявили, что Россия должна нести ответственность за все возможные риски на ЗАЭС

Россия несёт полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции. Такое мнение выразила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.

«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС. — RT)... и лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», — цитирует её РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

Он также назвал абсурдными обвинения Запада в атаках России на Запорожскую АЭС.