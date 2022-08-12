военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В США заявили, что Россия должна нести ответственность за все возможные риски на ЗАЭС

Короткая ссылка
Россия несёт полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции. Такое мнение выразила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.

«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС. — RT)... и лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», — цитирует её РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

Он также назвал абсурдными обвинения Запада в атаках России на Запорожскую АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить