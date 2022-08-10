В ДНР заявили, что Горловка более пяти тысяч раз подверглась обстрелам с начала спецоперации

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С 24 февраля 2022 года ВСУ более 5 тыс. раз обстреливали Горловку. Об этом RT сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«За этот период погибли 42 человека, ещё 211 мирных жителей были ранены», — заявили в штабе.
Собеседники RT отметили, что за время спецоперации в городе было разрушено 1257 частных и 515 многоквартирных домов, а также повреждено 143 автомобиля.
Ранее в ДНР сообщили о гибели четырёх человек в результате обстрелов ВСУ за сутки.