Посол Антонов: США обвиняют Россию в минировании Украины, не приводя доказательств

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты обвиняют Россию в минировании территории Украины, не приводя при этом доказательств.

«Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. <...> Решительно отвергаем данные инсинуации», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Он подчеркнул, что украинские власти сами минируют прибрежную акваторию Чёрного моря.

Антонов также обратил внимание, что ВСУ выпускают по мирным городам Донбасса запрещённые мины «Лепесток», на которых подорвались уже более 30 мирных жителей.

«Такие действия красноречиво говорят об отношении режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими», — заключил российский посол.

7 августа ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».