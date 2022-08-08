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Causeur: Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников»

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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, сообщает журнал Causeur со ссылкой на источник.

«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», — заявил источник издания.

По его словам, эти наёмники действуют «повсюду, на всех полях сражений».

Американские военные «были рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, заключается в материале.

Ранее Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.

Также в Николаевской области российскими военными уничтожен арсенал с 45 тыс. т боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО.

Австралийский наёмник Мэтт Ро в интервью The Guardian заявил, что Вооружённые силы Украины отправляют на передовую неподготовленных новобранцев.

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