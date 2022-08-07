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В Минобороны России заявили, что ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

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Сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского обстрела, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«При этом сотрудники Организации Объединённых Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявил Мизинцев.

Мизинцев также обратил внимание, что обстрел Запорожской АЭС, случившийся накануне, является не первой подобной провокацией на радиационно опасных объектах со стороны киевского режима.

Также Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.

После обстрела украинскими войсками Энергодара Запорожская атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена. Также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.

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