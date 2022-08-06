Полянский: Киев не демонстрирует готовности к серьёзным переговорам
«Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции», — цитирует его ТАСС.
По словам Полянского, Украина выдвигает такие требования, которым не место на серьёзных переговорах.
Он также отметил нереалистичность выдвигаемых требований украинской стороны, поэтому «специальная военная операция продолжается».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.
Также в Кремле заявили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.