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Киевская школа экономики: для восстановления Украины потребуется $750 млрд

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Для восстановления Украины потребуется $750 млрд. Об этом сообщается в отчёте Киевской школы экономики.

По подсчётам экспертов, экономические потери Украины составили $108 млрд.

Большинство из указанных средств необходимо потратить на строительство жилья и развитие инфраструктуры страны, говорится в отчёте.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления экономики и инфраструктуры Украины необходимо выделить около $1 трлн, что равно пяти ВВП страны.

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