СБУ заказывала статьи в СМИ, чтобы предупредить получение украинцами паспортов России

Отделение СБУ в Херсонской области в 2019 году опубликовало в украинских СМИ материал, где получение гражданами страны паспортов России объявлялось угрозой нацбезопасности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшие в редакцию секретные документы украинских спецслужб, в бумагах шла речь о росте случаев получения украинцами российских паспортов. По версии старшего оперуполномоченного УСБУ в Херсонской области Михаила Лихтея, это являлось угрозой территориальной целостности Украины.

Для ликвидации этой «угрозы» оперативник с помощью агента опубликовал в издании «ШоТам.in.ua» статью, где получение гражданами Украины паспортов России как фактор, который «используется соседней страной для раскола украинской нации».

Также аудитории сообщили об уголовной ответственности за получение российского гражданства в соответствии со ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность страны).

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук впоследствии заявила, что киевские власти работают над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.