Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании макрофинансовой помощи для Украины

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что немецкие власти якобы блокируют выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что украинская сторона уже получила €1 млрд из €9 млрд, которые ЕС обещал выделить в качестве макрофинансовой помощи, однако остальные деньги ещё перечислены не были.

«К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса», — сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.