Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании макрофинансовой помощи для Украины
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Как сообщает РИА Новости, он отметил, что украинская сторона уже получила €1 млрд из €9 млрд, которые ЕС обещал выделить в качестве макрофинансовой помощи, однако остальные деньги ещё перечислены не были.
«К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса», — сказал он.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.