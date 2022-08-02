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Шойгу: российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за июль в результате работы российской системы противовоздушной обороны в освобождённых от украинских войск районах были спасены тысячи мирных жителей.

Об этом он заявил в ходе селекторного совещания. 

По его словам, российские войска продолжают прикрывать гражданские объекты в освобождённых районах от средств воздушного нападения противника.

Шойгу рассказал, что только за июль было сбито 34 украинских самолёта, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. 

«Этим спасены тысячи мирных жителей», — сообщил министр.

29 июля сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили шесть БПЛА Украины и перехватили ракету «Точка-У».

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