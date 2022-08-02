Постпредство России отвергло обвинения о якобы использовании ЗАЭС в качестве военной базы

Россия полностью отвергает обвинения о якобы использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы.

Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.

В делегации рассказали, что в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на конференции прозвучали обвинения в использовании российскими вооружёнными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы.

«Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в заявлении постпредства в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС сознательно ведут к масштабной техногенной катастрофе.