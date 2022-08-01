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МО России: ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области

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Украинские боевики заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области
  • РИА Новости

«В Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населёнными пунктами Черненково и Новоскелеватое», — сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что боевики планируют взорвать мосты с целью дальнейшего обвинения ВС России и подразделений ДНР в неизбирательных ударах.

29 июля Мизинцев информировал, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Солёную в Новопавловке Днепропетровской области.

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