Украинские боевики заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населёнными пунктами Черненково и Новоскелеватое», — сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что боевики планируют взорвать мосты с целью дальнейшего обвинения ВС России и подразделений ДНР в неизбирательных ударах.

29 июля Мизинцев информировал, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Солёную в Новопавловке Днепропетровской области.