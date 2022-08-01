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Генпрокуратура Украины попросила продлить арест Медведчуку

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Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что Генпрокуратура подала ходатайство о продлении ареста оппозиционному политику Виктору Медведчуку .
Генпрокуратура Украины попросила продлить арест Медведчуку
  • РИА Новости

По его словам, одно из дел в отношении Медведчука уже находится в процессе судебного рассмотрения. Другое — на стадии досудебного расследования.

«Мы уже передали ходатайство о продлении сроков содержания под стражей. Надеюсь, что в ближайшее время досудебное расследование по этому делу будет завершено», — передаёт слова Костина РИА Новости.

Ранее стало известно, что суд на Украине продлил арест Медведчуку до 9 августа.

До этого Государственное бюро расследований Украины сообщило, что дело в отношении Медведчука направлено в суд.

Политик обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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