Всех горняков обесточенной шахты имени Абакумова в ДНР вывели на поверхность

Все горняки обесточенной в результате обстрелов ВСУ шахты им. Абакумова выведены на поверхность. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«В 1:15 все горняки шахты им. Абакумова подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате происшествия никто из горняков не пострадал.

Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землёй оказались более 70 человек.

Позднее стало известно об эвакуации всех горняков шахты им. Скочинского.