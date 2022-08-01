Всех горняков обесточенной шахты имени Абакумова в ДНР вывели на поверхность
«В 1:15 все горняки шахты им. Абакумова подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В результате происшествия никто из горняков не пострадал.
Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землёй оказались более 70 человек.
Позднее стало известно об эвакуации всех горняков шахты им. Скочинского.