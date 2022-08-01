В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских военных

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский р-н)», — говорится в сообщении.

Было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».