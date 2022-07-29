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Путин заявил о необходимости создать нормальные условия проживания жителей Донбасса зимой

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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов.

«...просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы. Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что в настоящее время на территории ЛНР и ДНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

В середине июля глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.

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