Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья

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Сложившаяся на Украине ситуация подтреждает важность миротворцев для Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

«В условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной», — цитирует РИА Новости Игнатьева.

По его словам, действующий трёхсторонний механизм миротворчества за последние 30 лет отлично себя зарекомендовал.

Ранее Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.

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