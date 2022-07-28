Власти Мариуполя рассказали о ситуации с водоснабжением города

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Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что полное восстановление водоснабжения города может произойти до конца лета.
Власти Мариуполя рассказали о ситуации с водоснабжением города
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«На сегодняшний день три района — Ильичёвский, Жовтневый и Приморский — уже на 90% запитаны водоснабжением. И на 60—70% — Орджоникидзевский район», — написал он в Telegram.

Иващенко добавил, что власти намерены запустить в работу водопроводную насосную станцию №5 Орджоникидзевского района.

«Я думаю, что до конца августа люди забудут о привозной воде», — отметил он.

Ранее Иващенко заявил корреспонденту RT Алексею Репину, что в Мариуполе к 1 сентября должны запуститься 20 школ и 15 детских садов.

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