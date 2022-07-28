Украинский командир заявил, что ВСУ бросают при отступлении американские гаубицы M777
«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал он в интервью РИА Новости.
По словам Савчука, ВСУ бросают неисправные М777, так как воюющие на них расчёты хоть и проинструктировали на местах, но этих знаний недостаточно для того, чтобы их починить.
Украинский военный также отметил, что армия Украины была хорошо обеспечена оружием в начале специальной военной операции.
Однако по состоянию на середину июля, его подразделение осталось практически без боеприпасов и вооружения.
25 июля Минобороны заявило, что Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности морского базирования перевалочную базу украинских войск с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к гаубицам М777.