ВКС России поразили в Николаеве до 200 украинских военных и более 20 единиц техники

Воздушно-космические силы России поразили в Николаеве до 200 украинских военных и более 20 единиц техники в результате удара высокоточным оружием по временным пунктам дислокации.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что в результате потери украинских войск составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Также Минобороны сообщило, что ударом ВКС в Днепропетровской области Украины уничтожены более 100 ракет для HIMARS и техспециалисты.