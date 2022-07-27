Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
- Legion-Media
«Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану», — заявили в Роспотребнадзоре.
Также специалисты ведомства организуют для коллег из стран-партнёров специальные семинары, которые посвящены методам лабораторной диагностики оспы обезьян.
В Роспотребнадзоре добавили, что в конце июля Россия направит тест-системы для выявления оспы обезьян в ряд африканских стран, в частности в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго.