Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тесты для выявления оспы обезьян

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Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тесты для выявления оспы обезьян. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
  • Legion-Media

«Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану», — заявили в Роспотребнадзоре. 

Также специалисты ведомства организуют для коллег из стран-партнёров специальные семинары, которые посвящены методам лабораторной диагностики оспы обезьян.

В Роспотребнадзоре добавили, что в конце июля Россия направит тест-системы для выявления оспы обезьян в ряд африканских стран, в частности в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго.

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