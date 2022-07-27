Аналитик Коротченко: необходимо разработать особую систему ПВО для борьбы с HIMARS

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил о необходимости разработки особой системы ПВО для отражения массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«С учётом опыта специальной военной операции заказчик может посчитать целесообразным заказать разработку нового специализированного зенитного ракетного комплекса типа израильского «Железного купола»... для отражения массированного удара ракетами РСЗО, например, таких, как американская РСЗО HIMARS», — цитирует Коротченко РИА Новости.

По его словам, новая система ПВО должна иметь больше готовых к немедленному пуску зенитных ракет по сравнению с современными ЗРК.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS.

Как отмечал 20 июля председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, Вашингтон передал Киеву 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучил их применению более 200 украинских военнослужащих.

Киевские власти ожидают, что Соединённые Штаты поставят украинской армии 25—30 РСЗО HIMARS и MLRS и множество боеприпасов к ним.