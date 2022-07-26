В МО России заявили о минировании украинскими военными лицея в Дружовке в ДНР

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Украинские военные заминировали профессиональный лицей №36 в Дружковке в ДНР и не предупредили местное население. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили о минировании украинскими военными лицея в Дружовке в ДНР
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Дружковке на территории профессионального лицея №36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развёрнуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», — говорится в заявлении.

Также ВСУ разместили в Артёмовске в жилых домах огневые позиции и склады боеприпасов.

Ранее Минобороны России предупредило, что украинская сторона завершила подготовку в Славянске (ДНР) провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.

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