Мининформации ДНР: около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации

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Заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в беседе с ТАСС заявил, что в Вооружённых силах Украины остались около 10% кадровых военных после начала спецоперации по защите Донбасса.
Мининформации ДНР: около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен», — сказал он.

Безсонов отметил, что украинская сторона, по данным разведки ДНР, срочным образом замещала потери мобилизованными военными и бойцами территориальной обороны.

«В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, (осталось с начала спецоперации) около 10%», — сказал он. 

Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России в результате ударов высокоточным оружием в районе Николаева ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины. По информации министерства, потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.

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