Мининформации ДНР: около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации
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«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен», — сказал он.
Безсонов отметил, что украинская сторона, по данным разведки ДНР, срочным образом замещала потери мобилизованными военными и бойцами территориальной обороны.
«В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, (осталось с начала спецоперации) около 10%», — сказал он.
Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России в результате ударов высокоточным оружием в районе Николаева ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины. По информации министерства, потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.