Из Подмосковья в Донбасс доставили гуманитарный груз весом 2,5 тонны
- РИА Новости
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Забирать лекарства приезжают медики, волонтёры и военнослужащие, передаёт телеканал «360».
«Мы сейчас, конечно, нуждаемся в перевязочных, кровеостанавливающих материалах. Очень сложно найти кровезамещающие препараты. И антибиотики — даём их при осколочных ранениях сразу же, чтобы не было последствий хирургических, заражений», — сказала начальник медицинской службы одной из бригад Алёна Глазунова.
Ранее ФАН сообщало, что очередной груз с гумпомощью доставили в ЛНР из Санкт-Петербурга.