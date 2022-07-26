Из Подмосковья в Донбасс доставили гуманитарный груз весом 2,5 тонны

Из Московской области в Донбасс привезли очередной гуманитарный груз. Около 2,5 т медикаментов отправят со склада в госпитали, на передовую и в медицинские батальоны.

Забирать лекарства приезжают медики, волонтёры и военнослужащие, передаёт телеканал «360».

«Мы сейчас, конечно, нуждаемся в перевязочных, кровеостанавливающих материалах. Очень сложно найти кровезамещающие препараты. И антибиотики — даём их при осколочных ранениях сразу же, чтобы не было последствий хирургических, заражений», — сказала начальник медицинской службы одной из бригад Алёна Глазунова.

Ранее ФАН сообщало, что очередной груз с гумпомощью доставили в ЛНР из Санкт-Петербурга.