Минсвязи: сеть фиксированной телефонной связи ДНР переходит на российский код 856

Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7 (856) с 1 августа.

Об этом сообщило Министерство связи ДНР.

Отмечается, что при этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений.

Ранее Министерство связи ДНР сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* — Facebook** и Instagram** на территории республики.

Решение принято в рамках блокирования запрещённой информации, несущей угрозу её жителям.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.