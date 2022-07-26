Минсвязи: сеть фиксированной телефонной связи ДНР переходит на российский код 856
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Об этом сообщило Министерство связи ДНР.
Отмечается, что при этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений.
Ранее Министерство связи ДНР сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* — Facebook** и Instagram** на территории республики.
Решение принято в рамках блокирования запрещённой информации, несущей угрозу её жителям.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.