Лукашенко назвал серьёзной ситуацию с продовольствием в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с продовольствием в мире.

«Ситуация в мире с продовольствием абсолютно неопределённая. Мы не знаем, что будет завтра, и это самое опасное. Многие говорят, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаемся вопросом: а вдруг? Поэтому нам надо собраться. Словом, ситуация очень серьёзная», — сказал Лукашенко в ходе совещания. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал стратегическим для Белоруссии вопрос успешной уборочной кампании.

Ранее российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.