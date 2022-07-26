В Мининформации ДНР допустили, что республику освободят от ВСУ до конца августа

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа.

РИА Новости

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«Моё убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что украинская армия произвела обстрел Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».