В Мининформации ДНР допустили, что республику освободят от ВСУ до конца августа
Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа.
- РИА Новости
- © Кирилл Нортон
«Моё убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская армия произвела обстрел Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».
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