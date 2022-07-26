В Мининформации ДНР допустили, что республику освободят от ВСУ до конца августа

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Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа.
В Мининформации ДНР допустили, что республику освободят от ВСУ до конца августа
  • РИА Новости
  • © Кирилл Нортон

«Моё убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинская армия произвела обстрел Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».

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