Зеленский сообщил, что глава ГУР Буданов возглавит комитет разведки при президенте Украины
«Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины», — заявил он в видеообращении в Telegram.
Зеленский также сообщил, что генерал Григорий Галаган назначен на пост первого заместителя центра спецопераций «А» СБУ.
Ранее стало известно, что украинский лидер сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, на эту должность назначен Виктор Хоренко.