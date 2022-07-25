В Таллин прибыли корабли НАТО

Короткая ссылка
В порт Таллина прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии.
В Таллин прибыли корабли НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», — сообщил заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа.

Речь идёт о голландском штабном корабле HNLMS Karel Doorman (флагман группы) и португальском фрегате NRP Corte-Real.

Они пришвартовались в Старом порту Таллина. Третий корабль — британский танкер RFA Tidesurge. Он пришвартовался в порту Мууга под Таллином.

В начале мая эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить