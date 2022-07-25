Генпрокурор России Краснов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Душанбе по приглашению генпрокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона, он также был принят президентом республики Эмомали Рахмоном.

Как сообщили в российском ведомстве, Краснов подчеркнул, что надзорные ведомства России и Таджикистана следуют обозначенному лидерами двух стран курсу партнёрства и развития добрососедских отношений.

«Мы продолжаем наращивать сотрудничество по широкому спектру направлений. Среди них вопросы защиты прав детей в информационном пространстве, борьбы с киберпреступлениями, охраны окружающей среды, а также льготного обучения таджикских студентов, повышения квалификации прокурорских работников», — сказал он.

Краснов также заявил, что намерен проинформировать коллегу о рассмотрении его просьбы «о признании в России некоторых организаций террористическими».

«Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении Партии исламского возрождения Таджикистана», — сказал он.

По словам генпрокурора, на криминальные тенденции во всём Евразийском регионе оказывают влияние и события на Украине.

26 июля делегация Генпрокуратуры России планирует продолжить работу в Таджикистане.

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