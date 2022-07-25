Украинские военные уничтожили школу в Изюме Харьковской области

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Украинские военные уничтожили школу в городе Изюме Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
Украинские военные уничтожили школу в Изюме Харьковской области
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«92 школы было до сегодняшнего дня. Благодаря украинским вооружённым силам на сегодняшний день у нас ещё минус одна школа в городе Изюме», —  приводит ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев добавил, что учебное учреждение восстановлению не подлежит.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один мирный житель погиб в результате обстрела посёлка Стальсбыт в Никитовском районе города со стороны украинских войск.

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