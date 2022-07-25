Автоколонна с гуманитарным грузом отправилась из Самарской области в Донбасс

Самарская область отправила новую автоколонну с гуманитарной помощью в Донбасс.

Гуманитарная помощь предназначена для жителей города Снежное в Донецкой Народной Республике, пишет volga.news.

Гуманитарный груз весом около 18 т состоит из продуктов питания, питьевой воды, бытовой химии, инструментов для строительных работ, медицинского оборудования для оказания неотложной помощи.

Также в составе груза — компьютеры и оргтехника для организации рабочих мест в социальных учреждениях города, строительная и дорожная техника.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.