Автоколонна с гуманитарным грузом отправилась из Самарской области в Донбасс

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Самарская область отправила новую автоколонну с гуманитарной помощью в Донбасс.

Гуманитарная помощь предназначена для жителей города Снежное в Донецкой Народной Республике, пишет volga.news.

Гуманитарный груз весом около 18 т состоит из продуктов питания, питьевой воды, бытовой химии, инструментов для строительных работ, медицинского оборудования для оказания неотложной помощи.

Также в составе груза — компьютеры и оргтехника для организации рабочих мест в социальных учреждениях города, строительная и дорожная техника.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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