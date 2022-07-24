The Sun: британский спецназ обучал ВСУ для «возвращения» острова Змеиный

Военные британских сил спецназначения приезжали на Украину и обучали своих коллег, которые планировали «вернуть» остров Змеиный. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в британском Минобороны.

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», — говорится в материале.

Также там утверждается, что британские военные помогли ВСУ обследовать побережье на наличие мин, после чего «дали сигнал основной группе начать атаку».

Ранее украинский Генштаб сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный «под физический контроль».

30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве шага доброй воли российские ВС завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

Выводом войск с острова Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.