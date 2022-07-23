Минобороны России: украинские силовики размещают вооружение в жилых домах в Артёмовске

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и националисты размещают вооружение в жилых домах и учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории ДНР.

«В Артёмовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (улица Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов», — сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация в Краматорске, где противник оборудовал огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах на улице Парковая.

Ранее Мизинцев заявил, что боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить