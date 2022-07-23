Минобороны России: украинские силовики размещают вооружение в жилых домах в Артёмовске

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и националисты размещают вооружение в жилых домах и учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории ДНР.

«В Артёмовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (улица Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов», — сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация в Краматорске, где противник оборудовал огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах на улице Парковая.

Ранее Мизинцев заявил, что боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР.