Минобороны России: украинские силовики размещают вооружение в жилых домах в Артёмовске
«В Артёмовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (улица Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов», — сказал он.
По его словам, аналогичная ситуация в Краматорске, где противник оборудовал огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах на улице Парковая.
Ранее Мизинцев заявил, что боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР.