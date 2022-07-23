Экс-депутат Рады Кива сообщил о поручении Зеленского «воровать» российский газ

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Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить. — RT) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал он.

Кива отметил, что  сейчас украинские газохранилища заполнены только наполовину для необходимого для отопительного периода газа.

Экс-паралментарий подчеркнул, что вследствие этого украинский лидер может нарушить международные обязательства Киева.

«Поэтому было принято решение — красть», — заключил Кива.

Ранее депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов.

Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Украина прокачивает большие объёмы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.

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