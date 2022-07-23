Экс-депутат Рады Кива сообщил о поручении Зеленского «воровать» российский газ
«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить. — RT) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал он.
Кива отметил, что сейчас украинские газохранилища заполнены только наполовину для необходимого для отопительного периода газа.
Экс-паралментарий подчеркнул, что вследствие этого украинский лидер может нарушить международные обязательства Киева.
«Поэтому было принято решение — красть», — заключил Кива.
Ранее депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов.
Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Украина прокачивает большие объёмы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.