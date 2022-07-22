Зеленский считает, что режим прекращения огня не поможет Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что режим прекращения огня в стране даст России, которая проводит спецоперацию по защите Донбасса, «возможность подготовиться к следующему этапу». Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, «замораживание конфликта» создаст паузу, которая позволит России «сделать передышку».

«Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику», — сказал Зеленский.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее настаивал на том, что переговоры с Россией для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

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