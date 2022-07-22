Автор The Wall Street Journal оценил возможности Украины начать контрнаступление

Украина пытается доказать, что может победить Россию, ссылаясь на недавние удары. Об этом пишет автор The Wall Street Journal Эндрю Крамер.

«Россию определённо можно победить, и Украина уже показала, как это сделать», — заявил министр обороны Алексей Резников в выступлении перед Атлантическим советом во вторник.

В статье говорится, что западные официальные лица обеспокоены тем, что Киев, воодушевлённый поставками оружия, может слишком рано начать контрнаступление.

В Пентагоне также не уверены, что в ближайшие месяцы собственные запасы США не будут истощены.

«Украина стоит перед выбором стратегии, как ей использовать свои новые смертоносные возможности: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать... Херсон, который удерживается русскими, но рассматривается как уязвимый», — пишет автор.

По его словам, некоторые западные официальные лица опасаются, что Вооружённые силы Украины не готовы к крупному контрнаступлению в районе Херсона.

На что, как указывается в статье, Украина возражает, что она избегала поспешных или рискованных манёвров с использованием нового вооружения и не будет действовать преждевременно.