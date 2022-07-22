Автор The Wall Street Journal оценил возможности Украины начать контрнаступление
- AP
- © Nariman El-Mofty
«Россию определённо можно победить, и Украина уже показала, как это сделать», — заявил министр обороны Алексей Резников в выступлении перед Атлантическим советом во вторник.
В статье говорится, что западные официальные лица обеспокоены тем, что Киев, воодушевлённый поставками оружия, может слишком рано начать контрнаступление.
В Пентагоне также не уверены, что в ближайшие месяцы собственные запасы США не будут истощены.
«Украина стоит перед выбором стратегии, как ей использовать свои новые смертоносные возможности: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать... Херсон, который удерживается русскими, но рассматривается как уязвимый», — пишет автор.
По его словам, некоторые западные официальные лица опасаются, что Вооружённые силы Украины не готовы к крупному контрнаступлению в районе Херсона.
На что, как указывается в статье, Украина возражает, что она избегала поспешных или рискованных манёвров с использованием нового вооружения и не будет действовать преждевременно.