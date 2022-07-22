Глава Минэнерго России Шульгинов провёл совещание в Мариуполе

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Министр энергетики России Николай Шульгинов в Мариуполе провёл совещание по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.
Глава Минэнерго России Шульгинов провёл совещание в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Илья Тимин

«В Мариуполе Николай Шульгинов провёл совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР и других освобождённых территорий. Глава Минэнерго проконтролировал: ход восстановления и работу электросетей, газотранспортной инфраструктуры; текущее функционирование энергосистем этих регионов; подготовку к осенне-зимнему периоду», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Шульгинов также заявил, что перед Россией стоит серьёзная задача по подготовке к зиме республик Донбасса и освобождаемых территорий.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.

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