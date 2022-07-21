Постпред при ОБСЕ Лукашевич: западное оружие на Украине будет уничтожаться

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что западное оружие, поставляемое на Украину, будет уничтожаться.

Об этом информирует РИА Новости.

В ходе совещания постсовета ОБСЕ он обратил внимание на «утечки» в СМИ касательно решения направить в Эстонию американские реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму $500 млн.

Лукашевич отметил, что российская сторона понимает, где эти вооружения окажутся в конечном итоге, и будет внимательно отслеживать их перемещение.

«Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — сказал постпред.

Ранее член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что страны Европы по указке США ведут войну с Россией руками украинцев.