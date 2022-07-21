В ДНР заявили об отсутствии со стороны Британии запросов относительно задержанных наёмников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что со стороны Британии не поступает никаких запросов относительно состояния наёмников, задержанных в ДНР.

«Со стороны государственных институтов, в частности, Великобритании не поступало и не поступает никаких запросов, обращений касательно их граждан о состоянии их здоровья. То есть никакой заботы не проявляется», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава ДНР рассказал об имеющемся контакте с родственниками наёмника из Марокко, также задержанного в ДНР и приговорённого к смертной казни.

«Что касается Марокко, тоже официальных обращений на государственном уровне нет, но есть очень активная позиция родственников того наёмника, в отношений которого был вынесен соответствующий приговор, и пытаются выходить через адвокатов, то есть непосредственно в органы власти ДНР, но опять же официальной информации о позиции Марокко как страны, увы, тоже не поступало», — подчеркнул Пушилин.

Ранее Пушилин прокомментировал сроки исполнения смертного приговора иностранным наёмникам.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.