Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит выступать за развитие отношений с Бельгией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления народа Бельгии с Национальным днём выразил надежду на развитие партнёрских контактов со страной.

«Убеждён, что никакие политические противоречия не смогут разрушить прочный фундамент дружественных отношений. Беларусь продолжит последовательно выступать за развитие партнерских взаимоуважительных контактов с вашим государством на всех уровнях», — говорится в тексте поздравления Лукашенко.

Он подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипотношений между странами. По словам белорусского лидера, плодотворное сотрудничество в разных отраслях позволило сформировать надёжные связи.

Лукашенко также поблагодарил Бельгию за гуманитарную поддержку и реализацию многочисленных благотворительных инициатив по оздоровлению белорусских детей, пострадавших от последствий аварии в Чернобыле.

17 ноября посольство Белоруссии в Бельгии сообщило, что неизвестные подожгли здание дипмиссии.

Посольство Белоруссии в Брюсселе позже опровергло эту информацию, заявив, что сообщение о поджоге здания дипмиссии было опубликовано по ошибке.