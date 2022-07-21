Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит выступать за развитие отношений с Бельгией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления народа Бельгии с Национальным днём выразил надежду на развитие партнёрских контактов со страной.
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит выступать за развитие отношений с Бельгией
  • AFP
  • © Nikolay PETROV / BELTA

«Убеждён, что никакие политические противоречия не смогут разрушить прочный фундамент дружественных отношений. Беларусь продолжит последовательно выступать за развитие партнерских взаимоуважительных контактов с вашим государством на всех уровнях», — говорится в тексте поздравления Лукашенко.

Он подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипотношений между странами. По словам белорусского лидера, плодотворное сотрудничество в разных отраслях позволило сформировать надёжные связи.

Лукашенко также поблагодарил Бельгию за гуманитарную поддержку и реализацию многочисленных благотворительных инициатив по оздоровлению белорусских детей, пострадавших от последствий аварии в Чернобыле.

17 ноября посольство Белоруссии в Бельгии сообщило, что неизвестные подожгли здание дипмиссии.

Посольство Белоруссии в Брюсселе позже опровергло эту информацию, заявив, что сообщение о поджоге здания дипмиссии было опубликовано по ошибке.

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