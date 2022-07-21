РИА Новости: ВСУ дистанционно применяют «подлые мины» на харьковском направлении

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ВСУ дистанционно минируют территории на харьковском направлении при помощи «Лепестков» — противопехотных мин ПФМ-1, пишет РИА Новости.
РИА Новости: ВСУ дистанционно применяют «подлые мины» на харьковском направлении
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Отмечается, что они разбросаны прямо у российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое.

Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно.

Ранее появилась информация, что сотрудники МЧС России в ближайшие дни приступят к разбору завалов в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также сообщалось, что расчёт миномётной батареи подразделения специального назначения Росгвардии выполнил шесть огневых задач на территории Луганской Народной Республики, уничтожив 40 украинских националистов.

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