РИА Новости: ВСУ дистанционно применяют «подлые мины» на харьковском направлении
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Отмечается, что они разбросаны прямо у российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое.
Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно.
Ранее появилась информация, что сотрудники МЧС России в ближайшие дни приступят к разбору завалов в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР).
Также сообщалось, что расчёт миномётной батареи подразделения специального назначения Росгвардии выполнил шесть огневых задач на территории Луганской Народной Республики, уничтожив 40 украинских националистов.