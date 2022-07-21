Сотрудники МЧС России приступят в ближайшие дни к разбору завалов в Северодонецке в ЛНР

Сотрудники МЧС России в ближайшие дни приступят к разбору завалов в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил врио мэра города Николай Моргунов.

«Они буквально завтра-послезавтра приступают к разбору завалов. Не к сносу повреждённого жилья, подчеркиваю, а именно завалов, которые сегодня существуют на территории города», — приводит ТАСС его слова.

Моргунов добавил, что спасатели в первую очередь будут разбирать обрушенные подъезды домов.

Ранее гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов заявил, что в ходе боёв за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения.