МО: атака ВСУ по ЗАЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе», один из них был уничтожен на подлёте к АЭС.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников станции.
Реакторная часть АЭС не пострадала.