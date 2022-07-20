МО: атака ВСУ по ЗАЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе

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Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.
МО: атака ВСУ по ЗАЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе», один из них был уничтожен на подлёте к АЭС.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников станции.

Реакторная часть АЭС не пострадала.

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