Пять военных Донецкой Народной Республики погибли за сутки. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«При исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли пять защитников Донецкой Народной Республики и три получили ранения», — говорится в сообщении.

Огонь вели по районам 13 населённых пунктов республики. В результате обстрелов три мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения.

Было повреждено 26 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Реакторная часть Запорожской атомной электростанции в Энергодаре не повреждена после атаки со стороны ВСУ.