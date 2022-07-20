В ДНР сообщили о гибели пяти военных республики за сутки
- РИА Новости
«При исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли пять защитников Донецкой Народной Республики и три получили ранения», — говорится в сообщении.
Огонь вели по районам 13 населённых пунктов республики. В результате обстрелов три мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения.
Было повреждено 26 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
Реакторная часть Запорожской атомной электростанции в Энергодаре не повреждена после атаки со стороны ВСУ.