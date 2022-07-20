Глава Ингушетии: погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России
- РИА Новости
Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», — заявил он.
Ранее правительство Ингушетии сообщило, что Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая, его похоронили в Ингушетии.
В сообщении говорилось, что Юнус-Бек Евкуров присутствовал на похоронах Хамхоева.
Как отмечал глава Ингушетии, Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. По словам Калиматова, племянника Евкурова характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира».