Глава Ингушетии: погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России

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Погибшему в ходе спецоперации на Украине Адаму Хамхоеву — племяннику замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова — присвоили звание Героя России посмертно.
Глава Ингушетии: погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России
  • РИА Новости

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», — заявил он.

Ранее правительство Ингушетии сообщило, что Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая, его похоронили в Ингушетии.

В сообщении говорилось, что Юнус-Бек Евкуров присутствовал на похоронах Хамхоева.

Как отмечал глава Ингушетии, Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. По словам Калиматова, племянника Евкурова характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира».

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