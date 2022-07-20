Секретарь СНБО Украины анонсировал «громкие» заявления разведки о публичных личностях

Украинская разведка вскоре сделает ряд «громких» заявлений о публичных личностях на Украине, которые исчезли с телеэкранов после 24 февраля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли», — цитирует его «Украинское радио».

Данилов уточнил, что речь идёт о политологах, мэрах некоторых городов и других людях, которые «не могли заснуть» до момента выступления в СМИ или соцсетях и «пропали» после 24 февраля.

Новые сведения были получены благодаря работе контрразведки и социальных сетей.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что дело в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука направлено в суд.

Он обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. На Украине политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд продлил арест Медведчуку до 9 августа.