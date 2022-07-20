Секретарь СНБО Украины анонсировал «громкие» заявления разведки о публичных личностях
- РИА Новости
«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли», — цитирует его «Украинское радио».
Данилов уточнил, что речь идёт о политологах, мэрах некоторых городов и других людях, которые «не могли заснуть» до момента выступления в СМИ или соцсетях и «пропали» после 24 февраля.
Новые сведения были получены благодаря работе контрразведки и социальных сетей.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что дело в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука направлено в суд.
Он обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. На Украине политику грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд продлил арест Медведчуку до 9 августа.