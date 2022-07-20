Представитель ЛНР: жители Краматорска сообщили о множестве иностранцев в военной форме в городе

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Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал, что жители Краматорска (ДНР) сообщают, что видят множество иностранцев в военной форме в городе.
Представитель ЛНР: жители Краматорска сообщили о множестве иностранцев в военной форме в городе
  • РИА Новости

«На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией», — заявил Мирошник в своём Telegram-канале.

Он заявил, что иностранцы в Краматорске говорят между собой на польском, английском, испанском и других языках.

Мирошник добавил, что иностранных наёмников перебросили в Краматорск недавно, вероятно, «на усиление».

Также Мирошник заявил, что украинские власти готовят в Славянске (ДНР) провокации и постановки.

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