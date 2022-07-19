Минобороны: более 23 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 23 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на препятствия, создаваемые украинскими властями, без их участия за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 23 761 человек, в том числе 3964 ребёнка, а всего с начала специальной военной операции — 2 691 833 человека, из которых 426 686 — дети», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.